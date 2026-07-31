Mulher é flagrada engatinhando para ouvir conversa do marido com a mãe dele. Ela tem esse direito? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um vídeo divertido viralizou nas redes sociais ao mostrar uma mulher tentando ouvir escondida uma conversa entre o marido e a sogra.

Ela chega a engatinhar pela casa para escutar o que os dois diziam, mas acaba sendo flagrada pelo próprio filho, que gravava a cena. A situação terminou em risadas e gerou debate nas redes sobre privacidade no casamento. Na sua opinião, ela tem esse direito?

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