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Balanço Geral

Mulher é flagrada engatinhando para ouvir conversa do marido com a mãe dele. Ela tem esse direito?

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Um vídeo divertido viralizou nas redes sociais ao mostrar uma mulher tentando ouvir escondida uma conversa entre o marido e a sogra.

Ela chega a engatinhar pela casa para escutar o que os dois diziam, mas acaba sendo flagrada pelo próprio filho, que gravava a cena. A situação terminou em risadas e gerou debate nas redes sobre privacidade no casamento. Na sua opinião, ela tem esse direito?


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