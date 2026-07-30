Fotógrafo faz declaração de amor à esposa comparando casamento com prisão perpétua. Ele foi romântico ou passou do ponto? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma declaração inusitada de um morador de Santos, no litoral de São Paulo, viralizou nas redes sociais. Para celebrar 41 anos de casamento, Ivan comparou a união a uma pena de prisão, mas terminou a mensagem reafirmando o amor pela esposa.

A publicação dividiu opiniões e gerou debate na internet. Enquanto alguns levaram a brincadeira no bom humor, outros criticaram a comparação. Na sua opinião, ele foi romântico ou passou do ponto?

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