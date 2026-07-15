Trabalhador é demitido depois que a filha adultera atestado para ficar mais tempo com ele em casa. Ele merece uma nova chance? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Empacotador é demitido depois de entregar atestado médico no trabalho. Como essa rasura foi feita?

No lugar onde o médico escreveu “afastamento por três dias”, alguém trocou o três pelo sete, aumentando os dias fora do trabalho.

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O empacotador voltou depois de três dias e foi demitido por justa causa.

Mas ele disse que não tinha feito a rasura. E descobriu que a filha, de dez anos, tinha alterado os dias do atestado para poder passar mais tempo em casa com o pai. Na sua opinião, ele merece uma nova chance no emprego? Sim ou não? Vote e participe da enquete.