Inventor cria cueca com trava biométrica que só abre com a digital da pessoa amada. Isso é amor ou exagero? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma invenção polêmica: um rapaz criou uma cueca diferente de tudo que você já viu! A cueca tem uma trava biométrica que só pode ser aberta com a impressão digital cadastrada. Por exemplo: se o homem for casado, ele cadastra a impressão da esposa... e só ela consegue abrir. Essa cueca tecnológica foi criada pelo japonês Yuki Aizava.

Mas será que isso impede uma traição? Na sua opinião, isso é amor ou exagero? Vote e participe da enquete do Balanço Geral!