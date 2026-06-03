Paul McCartney proíbe celulares nos shows e garante que decisão aproxima o público do artista. A atitude é correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Aos 83 anos, Paul McCartney voltou a chamar atenção ao criticar o uso de celulares durante seus shows.

O ex-integrante dos The Beatles defende apresentações mais próximas do público, sem distrações causadas por gravações e fotos. A posição do artista dividiu opiniões: enquanto alguns apoiam a ideia, outros dizem que registrar momentos especiais faz parte da experiência de um show. Na sua opinião, a atitude é correta ou exagerada?

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Resultado da enquete:

Correta: atrapalha os músicos - 21%

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Exagerada: fãs querem lembranças - 79%