Homem processa restaurante que divulgou imagem dele jantando com amante nas redes sociais. Ele está certo ou errado? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um restaurante italiano queria aumentar a divulgação para atrair mais clientes. E, por isso, contratou uma equipe para fazer filmagens e postar nas redes sociais.

O restaurante estava com clientes na hora da gravação. Ninguém parecia se incomodar com o trabalho da equipe.

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Numa das mesas havia um casal aproveitando um jantar com vinho. As imagens foram publicadas nas redes sociais e bombaram. E foi aí que o problema começou: o casal jantava escondido, o homem é casado e estava jantando com uma amante.

A esposa viu o vídeo e foi tirar satisfação com o marido. Depois da confusão, o homem decidiu processar o restaurante por não ter autorizado o uso da imagem. Na sua opinião, ele está certo ou errado? Vote e participe da enquete.