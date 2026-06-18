Aluno pega peso demais, a barra gira e quebra o espelho da academia. Quem deve arcar com o prejuízo?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Um grandão estava na academia malhando e foi fazer agachamento com uma barra muito pesada. Mais pesada do que conseguia suportar. Na hora de colocar a barra de volta no suporte, ele não conseguiu. A barra girou e quebrou o espelho da academia. Foi pedaço de vidro pra todo lado e o fortão ficou lá olhando com cara de paisagem.
De quem é o prejuízo nesse caso, hein?
O aluno: exagerou no peso
A academia: foi um acidente
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