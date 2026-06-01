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Balanço Geral

Cidade proíbe que turistas arrastem malas com rodinhas pelas ruas, para não incomodar moradores. A medida é correta ou absurda?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

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Moradores de Dubrovnik, na Croácia, comemoraram uma medida inusitada adotada pela prefeitura: turistas não podem mais arrastar malas com rodinhas pelas ruas do centro histórico.

A decisão foi tomada por causa do barulho provocado pelas bagagens. As malas continuam permitidas, mas precisam ser carregadas. Para ajudar os visitantes, alguns hotéis passaram a oferecer serviço de transporte de bagagens. Na sua opinião, a medida é correta ou absurda?


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