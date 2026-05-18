Motoboy cancela corrida ao perceber que peso da passageira excederia o limite da moto. Ele agiu com discriminação ou bom senso?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Um motociclista por aplicativo chegou para buscar a passageira e cancelou a corrida. Sabe por quê? Ele disse que o peso da passageira excederia o limite que a moto aguenta.
Quando ele diz isso para a passageira, ela não gosta. Diz que o rapaz está agindo com discriminação. O motociclista responde numa boa, calmo. Explica que a moto só aguenta carregar 140 quilos.
No fim das contas, ele cancela a corrida e vai embora. Isso aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte.
Veja o resultado da enquete:
Discriminação: não deve falar - 5%
Bom senso: pensou na segurança - 95%