Reino Unido aprova lei que proíbe venda de cigarros para nascidos a partir de 2009. Essa lei funcionaria no Brasil? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Reino Unido aprova lei que proíbe venda de cigarros para nascidos a partir de 2009. Essa lei funcionaria no Brasil?

Polêmica das grandes no Balanço Geral. O Parlamento do Reino Unido aprovou uma lei que proíbe, de forma permanente, a venda de cigarros para pessoas nascidas a partir de 2009. O governo quer uma geração livre de tabaco. A lei faz parte de um novo protocolo de saúde pública que também proíbe fumar em locais públicos e prevê uma redução no número de novos fumantes.

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Com isso, o objetivo é diminuir doenças relacionadas ao tabagismo, como câncer de boca, câncer de pulmão e doenças respiratórias. Será que uma lei assim funcionaria aqui no Brasil? Vote e participe da enquete: