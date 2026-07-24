Mãe doa apartamento para o único filho que cuidou dela e agora herdeiros brigam após a morte. Os outros filhos têm razão? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A dona Lúcia tinha outros filhos, mas só o Marcos cuidou dela até a morte. Pouco antes de morrer, ela tomou uma decisão: doar um apartamento, avaliado em meio milhão de reais, só para o Marcos. Dona Lúcia morreu e, agora, os filhos estão em pé de guerra. Eles querem a divisão do apartamento que a mãe deixou para o Marcos. A decisão que a mãe tomou em vida agora virou um problemão na Justiça. Na sua opinião, os outros filhos têm razão? Vote e participe da enquete!