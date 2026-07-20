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Balanço Geral

Guardas municipais param viatura e jogam bola com meninos na rua. A atitude foi boa ou ruim?

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Uma partida de futebol entre crianças ganhou reforços inesperados em Jundiaí, no interior de São Paulo. Durante uma ronda, guardas municipais foram convidados pelos meninos para entrar em campo e aceitaram o desafio.

Os agentes deixaram a viatura de lado por alguns minutos e participaram da brincadeira, arrancando sorrisos da garotada e de quem acompanhava a cena. Na sua opinião, a atitude foi boa ou ruim?


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