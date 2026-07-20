Guardas municipais param viatura e jogam bola com meninos na rua. A atitude foi boa ou ruim? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma partida de futebol entre crianças ganhou reforços inesperados em Jundiaí, no interior de São Paulo. Durante uma ronda, guardas municipais foram convidados pelos meninos para entrar em campo e aceitaram o desafio.

Os agentes deixaram a viatura de lado por alguns minutos e participaram da brincadeira, arrancando sorrisos da garotada e de quem acompanhava a cena. Na sua opinião, a atitude foi boa ou ruim?

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