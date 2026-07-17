Pizzaiola tira uma parte de todas as pizzas que faz. A fatia do meio é dela. Você aprova essa atitude? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Qual é o tamanho ideal de uma pizza? A tradicional 8 pedaços? A brotinho? A fechada?

São tantos tamanhos e sabores que fica difícil escolher. Mas essa pizza não é a tradicional e nem a brotinho... Fica entre uma e outra. E tem um motivo pra isso. A pizzaiola, assim que tira a pizza do forno, corta uma “fita” de pizza do meio. Uma lasca bem comprida e saborosa. Aí, ela junta as duas metades e manda pra dentro aquela fatia comprida. A mulher ainda corta os 8 pedaços bonitinhos, como se nada tivesse acontecido.

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Na sua opinião, ela é esperta ou mau-caráter? Você aprova essa atitude? Vote e participe da enquete: