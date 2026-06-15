Reino Unido vai bloquear o acesso de menores de 16 anos às redes sociais. O Brasil deveria copiar essa lei? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

E se, de repente, existisse uma lei que proibisse o uso de redes sociais por menores de 16 anos? Pois isso vai acontecer no Reino Unido.

O primeiro-ministro britânico afirmou que a medida tem como objetivo proteger crianças e adolescentes dos riscos do ambiente digital. O acesso será bloqueado por meio de sistemas de verificação de idade, como reconhecimento facial e documentos de identidade.

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Além da proibição, o Reino Unido também estuda criar um toque de recolher digital e restringir transmissões ao vivo para menores de idade.

A nova regra deve entrar em vigor no início de 2027. Na sua opinião, o Brasil deveria copiar essa lei? Vote e participe da enquete.