Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Professor cria armadilha invisível pra descobrir quem colou na redação e reprova quase toda a turma. A atitude foi boa ou traiçoeira?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

  • Google News

Adicione como fonte preferencial no Google

Um professor do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, criou uma armadilha para identificar alunos que usavam inteligência artificial durante uma prova.

Ele inseriu uma instrução invisível no enunciado da redação. Quem copiou o texto para uma ferramenta de IA acabou entregando uma redação com a palavra “Madagascar”, sem relação com o tema proposto. Ao todo, 32 dos 35 alunos foram reprovados. Na sua opinião, a atitude foi boa ou traiçoeira?


Vote e participe da enquete:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.