Professor cria armadilha invisível pra descobrir quem colou na redação e reprova quase toda a turma. A atitude foi boa ou traiçoeira? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um professor do estado do Mississippi, nos Estados Unidos, criou uma armadilha para identificar alunos que usavam inteligência artificial durante uma prova.

Ele inseriu uma instrução invisível no enunciado da redação. Quem copiou o texto para uma ferramenta de IA acabou entregando uma redação com a palavra “Madagascar”, sem relação com o tema proposto. Ao todo, 32 dos 35 alunos foram reprovados. Na sua opinião, a atitude foi boa ou traiçoeira?

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