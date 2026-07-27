Homem ganha kit de maquiagem de luxo em sorteio da empresa e decide dar a colega, em vez da esposa. Ele agiu certo? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um sorteio entre funcionários terminou em polêmica. O vencedor ganhou um kit de maquiagem de uma marca de luxo, mas decidiu presentear uma colega de trabalho.

A atitude não agradou a esposa, que esperava receber o presente. O caso viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões sobre quem deveria ficar com o prêmio. Na sua opinião, ele agiu certo?

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