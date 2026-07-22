Nova terapia: mulheres quebram tudo e gritam no meio do mato para extravasar a raiva. Você faria isso? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

O que você faz quando está com raiva? Tem gente que desconta na comida! Outros, num hobby pessoal: tocar um instrumento, ouvir música, passear, ir pra academia, enfim. Para alguns, nada disso funciona. Aí, o negócio é partir para terapias, análises. Mas, para um grupo de mulheres, isso também não dá certo. Elas precisam botar pra fora mesmo. Dá uma olhada nessa nova modalidade de “calmante”.

Elas vão para o meio da floresta, inflam os pulmões e... gritam até não aguentar mais! As raivosas quebram objetos, batem com galhos de árvore no chão. E mais gritos!

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Essa válvula de escape curiosa escancara uma realidade cada vez mais comum: a exaustão de quem tenta dar conta do trabalho, da casa, da família e de inúmeras cobranças diárias.

O detalhe é que essas mulheres pagam para gritar. O preço para extravasar no meio do mato pode chegar a 23 mil reais.

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E essa nova terapia acontece nos Estados Unidos. Você faria isso? Vote e participe da enquete: