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Balanço Geral

Moradoras são condenadas por instalar comedouros e bebedouros para gatos de rua em condomínio. Na sua opinião, elas mereceram ou foi um exagero?

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Duas moradoras de um condomínio em Brasília foram condenadas a indenizar vizinhos após instalarem comedouros e bebedouros para gatos em áreas comuns.

Segundo a Justiça, a iniciativa contribuiu para o aumento da quantidade de animais no local, causando transtornos como mau cheiro, barulho, gastos com limpeza e danos às residências. As moradoras terão de pagar cerca de R$ 8 mil em indenizações. Na sua opinião, elas mereceram a condenação ou foi um exagero?


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