Moradoras são condenadas por instalar comedouros e bebedouros para gatos de rua em condomínio. Na sua opinião, elas mereceram ou foi um exagero? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Duas moradoras de um condomínio em Brasília foram condenadas a indenizar vizinhos após instalarem comedouros e bebedouros para gatos em áreas comuns.

Segundo a Justiça, a iniciativa contribuiu para o aumento da quantidade de animais no local, causando transtornos como mau cheiro, barulho, gastos com limpeza e danos às residências. As moradoras terão de pagar cerca de R$ 8 mil em indenizações. Na sua opinião, elas mereceram a condenação ou foi um exagero?

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