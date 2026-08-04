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Balanço Geral

Pra filha diminuir o doce, pai simula ultrassom e mostra lombriga de mentira na barriga da criança. Essa atitude educa ou assusta?

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Um pai viralizou nas redes sociais após criar uma “pegadinha” para tentar fazer a filha diminuir o consumo de doces.

Paulo montou uma espécie de consultório improvisado e simulou um exame de ultrassom. Na televisão, ele colocou a imagem de uma lombriga e fingiu que o verme estava na barriga da menina por causa do excesso de doces.


A criança acreditou na história e ficou assustada. O vídeo gerou repercussão e dividiu opiniões sobre a forma usada pelo pai para educar a filha. Na sua opinião, essa atitude educa ou assusta?

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