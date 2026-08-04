Pra filha diminuir o doce, pai simula ultrassom e mostra lombriga de mentira na barriga da criança. Essa atitude educa ou assusta? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um pai viralizou nas redes sociais após criar uma “pegadinha” para tentar fazer a filha diminuir o consumo de doces.

Paulo montou uma espécie de consultório improvisado e simulou um exame de ultrassom. Na televisão, ele colocou a imagem de uma lombriga e fingiu que o verme estava na barriga da menina por causa do excesso de doces.

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A criança acreditou na história e ficou assustada. O vídeo gerou repercussão e dividiu opiniões sobre a forma usada pelo pai para educar a filha. Na sua opinião, essa atitude educa ou assusta?

Vote e participe da enquete: