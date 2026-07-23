Amigo de aluguel: você paga e ele aparece pra fazer churrasco e bater papo. Você contrataria?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Eu já ouvi falar de marido de aluguel, de barriga de aluguel. Mas, amigo de aluguel, nunca! Parece que a moda tá pegando.
Sabe aquele momento que você tá em casa e, de repente, dá aquela vontade de acender a churrasqueira pra queimar uma carninha? Mas, aí, não tem ninguém disponível pra compartilhar esse momento. Liga pra um, não pode. Liga pra outro, também não. Fazer churrasco sozinho é dureza. E foi pensando nisso que surgiram os “amigos de aluguel”. Isso já é uma realidade na Rússia. Lá é possível contratar um desconhecido para cuidar da refeição e ainda fazer companhia durante o dia. O pessoal coloca anúncios na internet. Tem companhia pra churrasco, acampamento, trilhas, viagens e até para shows. Alguns até contam piadas! Os preços variam entre 60 e 300 reais. Essa modalidade de “amigo” surgiu depois de uma pesquisa que revelou que os russos são muito solitários. Você contrataria? Vote e participe da enquete.