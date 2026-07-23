Amigo de aluguel: você paga e ele aparece pra fazer churrasco e bater papo. Você contrataria?

Eu já ouvi falar de marido de aluguel, de barriga de aluguel. Mas, amigo de aluguel, nunca! Parece que a moda tá pegando.

Sabe aquele momento que você tá em casa e, de repente, dá aquela vontade de acender a churrasqueira pra queimar uma carninha? Mas, aí, não tem ninguém disponível pra compartilhar esse momento. Liga pra um, não pode. Liga pra outro, também não. Fazer churrasco sozinho é dureza. E foi pensando nisso que surgiram os “amigos de aluguel”. Isso já é uma realidade na Rússia. Lá é possível contratar um desconhecido para cuidar da refeição e ainda fazer companhia durante o dia. O pessoal coloca anúncios na internet. Tem companhia pra churrasco, acampamento, trilhas, viagens e até para shows. Alguns até contam piadas! Os preços variam entre 60 e 300 reais. Essa modalidade de “amigo” surgiu depois de uma pesquisa que revelou que os russos são muito solitários. Você contrataria? Vote e participe da enquete.