Passageira usa corredor de avião para fazer alongamentos e agachamentos durante o voo. Ela está certa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A Rosa estava em um voo, a mais de 10 mil metros de altura, quando decidiu se alongar. Ela foi até o corredor e começou a fazer ioga. Fez paradas de ponta-cabeça, agachamentos e alongamentos. Ela gravou vídeos desse momento e publicou nas redes sociais. Dá para perceber que os passageiros não gostaram muito da situação. Eles simplesmente ignoraram a Rosa. Na sua opinião, ela está certa? Vote e participe da enquete: