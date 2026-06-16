Crianças fazem “passeio” numa penitenciária para saber como é viver numa cadeia caso façam algo errado no futuro. A ideia é boa ou ruim? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Sabemos que a preocupação dos pais é conseguir dar o melhor estudo para os filhos, para que sejam cidadãos de bem. Mas qual o limite desses ensinamentos? Pais decidiram levar os filhos para passear em um presídio.

Os pais marcaram um passeio para as crianças em acordo com o delegado. Elas entraram em cela por cela, viram cada parte do ambiente onde ficam os criminosos presos. E, enquanto andavam pelo presídio, o delegado dava conselhos importantes para as crianças. Ele dizia para elas não aceitarem convites de colegas para fazer coisas erradas. Caso contrário, a cela seria o futuro delas.

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O vídeo foi visto por muita gente nas redes sociais e provocou discussão. Uns apoiam a ideia de levar a criança para um passeio no presídio, pois acreditam que é uma forma de ensinar, de alertar. Já outros disseram que a experiência pode traumatizar as crianças. Esse caso vem de Goiás.

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