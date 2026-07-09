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Balanço Geral

Nova forma de servir comida: tudo vem misturado em um saco plástico e é espalhado direto na mesa. Você comeria?

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Um restaurante chamou a atenção nas redes sociais ao servir frutos do mar de um jeito inusitado: a comida é despejada diretamente sobre a mesa, sem pratos ou travessas.

A prática, conhecida em restaurantes especializados em frutos do mar, surgiu no sul dos Estados Unidos e hoje também é comum em países da Europa e da Ásia. Você comeria?


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