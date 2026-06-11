Mãe escolhe presente de aniversário polêmico: viajar sem o marido e sem os filhos. Ela está certa? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma história que vem da Escócia está dando o que falar. Michele, de 46 anos, decidiu mudar a forma como encara a maternidade e a própria rotina. Casada e mãe de dois filhos, ela resolveu se presentear com uma viagem de três dias sozinha, longe da família, para comemorar o aniversário.

Além da viagem, Michele passou a investir mais tempo em si mesma, com atividades como ioga, academia e visitas a spas. Ela também contratou uma faxineira para ajudar nas tarefas domésticas e afirma que isso não diminui o amor que sente pelo marido e pelos filhos.

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Segundo ela, cuidar da própria saúde física e emocional faz com que consiga aproveitar melhor os momentos em família. A escocesa adotou o lema “eu primeiro, mãe em segundo” e acabou gerando um debate sobre autocuidado, maternidade e divisão de responsabilidades dentro de casa. Na sua opinião, ela está certa?

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