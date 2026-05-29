Cristian Cravinhos vende panos de prato, telas e toalhas pintados pela mãe dele. Você compraria?
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Cristian Cravinhos voltou a chamar atenção nas redes sociais após divulgar a venda de toalhas, panos de prato e telas pintadas pela mãe dele.
Em um vídeo publicado na internet, Cristian afirmou que os produtos estão fazendo sucesso. Segundo ele, cada pano de prato é vendido por R$ 30.
A publicação provocou debate entre internautas e gerou repercussão nas redes sociais. Você compraria?
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