Inteligência artificial recria famosos mortos. O que você acha desse tipo de homenagem? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A inteligência artificial avança cada dia mais e está presente em praticamente tudo: na educação, no atendimento médico, nas redes sociais e nas forças de segurança. E é impressionante o que a IA consegue fazer, por exemplo, revivendo entes queridos.

Muitas pessoas têm usado ferramentas de IA para colocar famosos já falecidos em situações do dia a dia, como se estivessem vivos. Tem um vídeo que repercutiu nas redes com famosos assistindo ao jogo do Brasil que é muito realista, até impressiona.

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Mas, mesmo sendo uma homenagem, esse tipo de vídeo provoca debate. Inteligência artificial recria famosos mortos. O que você acha desse tipo de homenagem? Vote e participe da enquete: