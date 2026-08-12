Clientes levam bronca por levar bolo de aniversário para uma pizzaria. A atitude foi correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma família foi repreendida pela dona de uma pizzaria em Nova Jersey, nos Estados Unidos, após levar um bolo para comemorar o aniversário de uma criança de 5 anos.

A proprietária afirmou que o estabelecimento não é um espaço para festas e manteve a decisão de não permitir a comemoração. Segundo ela, a reputação da pizzaria foi construída com pizzas, e não com festas. Na sua opinião, a atitude foi correta ou exagerada?

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