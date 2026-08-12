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Balanço Geral

Clientes levam bronca por levar bolo de aniversário para uma pizzaria. A atitude foi correta ou exagerada?

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Uma família foi repreendida pela dona de uma pizzaria em Nova Jersey, nos Estados Unidos, após levar um bolo para comemorar o aniversário de uma criança de 5 anos.

A proprietária afirmou que o estabelecimento não é um espaço para festas e manteve a decisão de não permitir a comemoração. Segundo ela, a reputação da pizzaria foi construída com pizzas, e não com festas. Na sua opinião, a atitude foi correta ou exagerada?


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