Gerente de posto de combustíveis dá desconto de 20% para cliente que topar desafio da dancinha. O desafio é válido ou humilhante? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

O gerente de um posto de combustíveis decide inovar. E o cliente que estiver disposto a fazer o desafio que ele propõe vai ganhar desconto. Mas dá uma olhada no tal desafio.

É a dancinha do posto. Os clientes podem se arriscar com o tradicional passinho, uma dança inventada de improviso ou até uma coreografia mais ensaiada. Quem entra na brincadeira ganha 20 por cento de desconto no combustível. No fim, a gasolina fica mais barata e o abastecimento vira um verdadeiro show. Essas imagens são de Nova York, nos Estados Unidos. Já pensou se a moda pega por aqui também? Vote e participe da enquete: