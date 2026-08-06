Você acha que é positivo jogar fora as lembranças guardadas de um relacionamento passado? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um caminhão rosa foi criado na Índia para ajudar pessoas a se desapegarem das lembranças de antigos relacionamentos.

A campanha permite que o público jogue fora cartas, fotos, roupas, perfumes e até presentes de ex-parceiros. A iniciativa já foi reproduzida em 41 países. Na sua opinião, é positivo jogar fora as lembranças guardadas de um relacionamento passado?

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Resultado da enquete:

Sim: ajuda a esquecer - 87%

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Não: demonstra mágoa - 13%