Você acha que é positivo jogar fora as lembranças guardadas de um relacionamento passado?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Um caminhão rosa foi criado na Índia para ajudar pessoas a se desapegarem das lembranças de antigos relacionamentos.
A campanha permite que o público jogue fora cartas, fotos, roupas, perfumes e até presentes de ex-parceiros. A iniciativa já foi reproduzida em 41 países. Na sua opinião, é positivo jogar fora as lembranças guardadas de um relacionamento passado?
Resultado da enquete:
Sim: ajuda a esquecer - 87%
Não: demonstra mágoa - 13%