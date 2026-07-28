Motorista estaciona ônibus com passageiros no meio do trajeto para comprar salgado. É uma falha grave? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um motorista de ônibus parou o veículo no meio do trajeto para comprar um salgado e um café em uma lanchonete, no Rio de Janeiro.

A cena, registrada por passageiros, dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns criticaram a atitude, outros consideraram a rápida parada compreensível. Na sua opinião, foi uma falha grave?

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