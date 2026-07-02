Funcionária fica com celular da empresa nas férias e é demitida por justa causa. Ela mereceu? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma funcionária foi demitida por justa causa após levar, sem autorização, um celular da empresa para usar durante as férias. Segundo o processo, ela alegou que queria tirar fotos da viagem porque a câmera do próprio aparelho não era tão boa.

O caso veio à tona quando o diretor precisou usar o celular reserva da empresa e descobriu que o aparelho havia desaparecido. A funcionária admitiu que estava com o telefone e, durante a ação judicial, mensagens mostraram que ela orientou subordinadas a mentirem sobre o paradeiro do equipamento.

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A Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa. A decisão foi proferida pela Vara do Trabalho de Barueri, na Grande São Paulo, e ainda cabe recurso. Na sua opinião, ela mereceu?

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