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Balanço Geral

Funcionária fica com celular da empresa nas férias e é demitida por justa causa. Ela mereceu?

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Uma funcionária foi demitida por justa causa após levar, sem autorização, um celular da empresa para usar durante as férias. Segundo o processo, ela alegou que queria tirar fotos da viagem porque a câmera do próprio aparelho não era tão boa.

O caso veio à tona quando o diretor precisou usar o celular reserva da empresa e descobriu que o aparelho havia desaparecido. A funcionária admitiu que estava com o telefone e, durante a ação judicial, mensagens mostraram que ela orientou subordinadas a mentirem sobre o paradeiro do equipamento.


A Justiça do Trabalho manteve a demissão por justa causa. A decisão foi proferida pela Vara do Trabalho de Barueri, na Grande São Paulo, e ainda cabe recurso. Na sua opinião, ela mereceu?

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