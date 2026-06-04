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Balanço Geral

Departamento de Defesa contrata jovem que participou de ataque ao Capitólio. Você contrataria?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

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Você deve se lembrar do ataque ao Capitólio, lá nos Estados Unidos. O Capitólio é como se fosse o nosso Congresso Nacional aqui no Brasil.

Esse ataque aconteceu há 5 anos. Na época, manifestantes a favor de Donald Trump tentaram impedir que a vitória de Joe Biden fosse confirmada. Cinco pessoas morreram nesse motim e o Capitólio ficou destruído.


Um dos envolvidos nesse ataque é um jovem chamado Elias. Na época, ele tinha 19 anos, se declarou culpado e foi condenado à prisão. Agora, cinco anos depois do ataque, Elias conseguiu um novo emprego. Dentro do governo norte-americano.

Elias foi contratado pelo Pentágono para atuar no Escritório de Operações Especiais e Conflitos de Baixa Intensidade do Departamento de Defesa, o setor responsável por atividades de combate ao terrorismo.


Elias vai ter acesso a operações militares secretas do governo Trump. O Departamento de Defesa disse que Elias é “um jovem profissional qualificado e patriota”. Isso provocou um debate. Tem gente contra e gente a favor. Qual é a sua opinião? Vote e participe da enquete.

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