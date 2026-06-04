Departamento de Defesa contrata jovem que participou de ataque ao Capitólio. Você contrataria? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Você deve se lembrar do ataque ao Capitólio, lá nos Estados Unidos. O Capitólio é como se fosse o nosso Congresso Nacional aqui no Brasil.

Esse ataque aconteceu há 5 anos. Na época, manifestantes a favor de Donald Trump tentaram impedir que a vitória de Joe Biden fosse confirmada. Cinco pessoas morreram nesse motim e o Capitólio ficou destruído.

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Um dos envolvidos nesse ataque é um jovem chamado Elias. Na época, ele tinha 19 anos, se declarou culpado e foi condenado à prisão. Agora, cinco anos depois do ataque, Elias conseguiu um novo emprego. Dentro do governo norte-americano.

Elias foi contratado pelo Pentágono para atuar no Escritório de Operações Especiais e Conflitos de Baixa Intensidade do Departamento de Defesa, o setor responsável por atividades de combate ao terrorismo.

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Elias vai ter acesso a operações militares secretas do governo Trump. O Departamento de Defesa disse que Elias é “um jovem profissional qualificado e patriota”. Isso provocou um debate. Tem gente contra e gente a favor. Qual é a sua opinião? Vote e participe da enquete.