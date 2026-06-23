Noivas estão preferindo guardar o buquê em vez de arremessar no dia do casamento. A ideia é boa ou ruim? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

O buquê de flores é uma tradição que as noivas levam muito a sério. Ele apareceu lá na Grécia Antiga, quase 2 mil anos antes de Cristo, mas naquela época, o buquê não era arremessado, era apenas um acessório para ser descartado depois.

No século 16, na França, a moda de jogar o buquê virou tradição. Só que agora, depois de tantos séculos, parece que as noivas estão querendo mudar a regra.

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Está crescendo um movimento ao redor do mundo de noivas que preferem não jogar mais o buquê, mas sim guardar como recordação de um dia especial. Nos Estados Unidos isso já é uma realidade. Para não impactar o meio ambiente com a venda de flores frescas, criaram até um buquê de vidro.

O legal disso é que o buquê pode ser passado de geração para geração.

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E você, o que acha dessa nova tradição do buquê? Vote e participe da enquete: