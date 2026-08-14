Agora a moda é usar camisola na rua. Você usaria?
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A moda polêmica que tá bombando entre as celebridades. O negócio agora é sair às ruas usando camisola. É isso mesmo, famosas como Sabrina Sato, Sasha, Marina Rui Barbosa e Bruna Marquezine já aderiram à tendência da camisola “de sair”. A ideia surgiu da vontade das pessoas em buscar cada vez mais roupas mais confortáveis e leves. São usadas rendas, tecidos finos, sedas que lembram camisolas. É claro que esse novo estilo de roupa dividiu opiniões. Você usaria? Vote e participe da enquete: