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Balanço Geral

Cliente não reconhece família em tela e recusa encomenda de pintura que levou 4 meses pra ficar pronta. Ela deveria receber?

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Enquetes|Do R7

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A artista plástica Ana Morais aceitou o desafio de pintar um retrato de uma família com 20 pessoas, incluindo parentes que já morreram. A obra levou quatro meses para ficar pronta.

Ao receber a tela, porém, a cliente recusou o trabalho e afirmou que não reconhecia nenhum dos familiares nos retratos.


Ana publicou o caso nas redes sociais, e o vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações. O episódio aconteceu em Medianeira, no Paraná. Na sua opinião, ela deveria receber?

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