Escola orienta mães a não usarem roupas curtas ao buscar os filhos na escola. A escola tem esse direito? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma escola no interior de São Paulo tomou uma decisão polêmica: mães não devem mais buscar os filhos usando roupas muito curtas.

A escola disse que a recomendação não impede a retirada dos alunos, mas restringe a entrada das mães nas dependências do colégio. A direção orientou as mães a evitarem roupas muito curtas, apertadas ou decotadas. A escola tomou essa decisão depois de tomar conhecimento de que algumas mães estavam se sentindo desconfortáveis com as roupas usadas por outras responsáveis. A medida dividiu opinião. Vote e participe da enquete: