Você participaria de uma competição de tapa na mão?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Um campeonato polêmico. A turma se reúne para uma disputa de força na mão. Mas não é queda de braço, não. Nesse campeonato, só vale tapa!
Um estende a mão e o outro bate. Depois inverte. E não vale tirar a mão. Tem que aguentar. A mão vai ficando até vermelha. Ganha quem não arrega. É o campeonato da “Mãozada”, que acontece no Ceará.
Você participaria de uma competição de tapa na mão? Vote e participe da enquete: