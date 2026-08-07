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Balanço Geral

Você participaria de uma competição de tapa na mão?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Enquetes|Do R7

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Um campeonato polêmico. A turma se reúne para uma disputa de força na mão. Mas não é queda de braço, não. Nesse campeonato, só vale tapa!

Um estende a mão e o outro bate. Depois inverte. E não vale tirar a mão. Tem que aguentar. A mão vai ficando até vermelha. Ganha quem não arrega. É o campeonato da “Mãozada”, que acontece no Ceará.


Você participaria de uma competição de tapa na mão? Vote e participe da enquete:

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