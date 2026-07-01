Justiça manda ganhador da Mega-Sena dividir prêmio com ex, após acordo feito “boca a boca”. Ele deveria ter dividido? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

A Justiça de Santa Catarina determinou que uma mulher receba metade de um prêmio de R$ 2,7 milhões da Mega-Sena após comprovar que tinha um acordo verbal com o ex-companheiro para dividir eventuais ganhos das apostas.

Segundo o processo, o casal costumava jogar junto, mas as apostas eram registradas em nome do homem. Após a separação, ele recebeu sozinho o prêmio e alegou que o bilhete vencedor era exclusivamente dele.

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A ex-companheira apresentou áudios, mensagens e testemunhas que comprovaram o acordo. Com isso, o Tribunal de Justiça reconheceu o direito dela à metade do valor. Cada um ficará com pouco mais de R$ 1,3 milhão. Na sua opinião, ele deveria ter dividido?

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