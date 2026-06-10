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Balanço Geral

“Caça-pipocas”: voluntários expulsam corredores que não se inscreveram na corrida. Eles estão certos?

Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

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Os “corredores pipoca”, que participam de provas sem pagar inscrição, agora enfrentam a fiscalização dos chamados “caça-pipocas”.

Voluntários ficam atentos ao percurso e identificam quem está sem número de peito. Quando encontram um infiltrado, pedem que ele deixe a corrida. A prática tem dividido opiniões: para alguns, ajuda a garantir a organização e a segurança do evento; para outros, a abordagem é exagerada. Na sua opinião, eles estão certos?


Resultado da enquete:

Sim: tem que tirar - 28%


Não: a rua é pública - 72%

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