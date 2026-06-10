“Caça-pipocas”: voluntários expulsam corredores que não se inscreveram na corrida. Eles estão certos? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Os “corredores pipoca”, que participam de provas sem pagar inscrição, agora enfrentam a fiscalização dos chamados “caça-pipocas”.

Voluntários ficam atentos ao percurso e identificam quem está sem número de peito. Quando encontram um infiltrado, pedem que ele deixe a corrida. A prática tem dividido opiniões: para alguns, ajuda a garantir a organização e a segurança do evento; para outros, a abordagem é exagerada. Na sua opinião, eles estão certos?

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Resultado da enquete:

Sim: tem que tirar - 28%

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Não: a rua é pública - 72%