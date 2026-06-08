Cidade paga passagem de ônibus de quem fizer 20 agachamentos em 2 minutos. O que você acha? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma cidade da Romênia encontrou uma forma diferente de incentivar a atividade física: quem fizer 20 agachamentos em até dois minutos ganha uma passagem de ônibus gratuita.

Uma cabine inteligente instalada em um ponto de ônibus registra o exercício e libera o bilhete para o passageiro. A iniciativa já distribuiu mais de 14 mil passagens nas primeiras semanas e faz sucesso em Cluj-Napoca. O que você acha da ideia?

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Resultado da enquete:

Boa ideia - 87%

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Humilhação - 13%