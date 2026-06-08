Cidade paga passagem de ônibus de quem fizer 20 agachamentos em 2 minutos. O que você acha?
Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia
Uma cidade da Romênia encontrou uma forma diferente de incentivar a atividade física: quem fizer 20 agachamentos em até dois minutos ganha uma passagem de ônibus gratuita.
Uma cabine inteligente instalada em um ponto de ônibus registra o exercício e libera o bilhete para o passageiro. A iniciativa já distribuiu mais de 14 mil passagens nas primeiras semanas e faz sucesso em Cluj-Napoca. O que você acha da ideia?
Resultado da enquete:
Boa ideia - 87%
Humilhação - 13%