Homem anda de moto nos corredores de hospital para realizar sonho de criança internada. A ação foi criativa ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Um garotinho está internado no hospital e ele tem um sonho: andar de moto. Só que ele não pode sair, a saúde está debilitada. Foi aí que um rapaz se sensibilizou com a história e tornou esse sonho realidade.

Ele falou com a direção do hospital, com os pais do paciente e fez uma surpresa pro garotinho internado. Ele pilotou a moto pelos corredores do hospital com o pequeno paciente em cima da moto. O homem pilota e grava o vídeo ao mesmo tempo. Essa atitude tá provocando a maior polêmica. Tem gente dizendo que o motociclista agiu com humanidade, trouxe alegria ao garotinho internado. Por outro lado, alguns estão dizendo que a atitude foi exagerada, que hospital não é lugar pra isso e que foi um desrespeito com os outros pacientes internados. Isso aconteceu no interior de São Paulo. Na sua opinião, a atitude foi: criativa e inusitada ou Exagerada e perigosa? Vote e participe da enquete.