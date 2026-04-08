Neto apaga mensagem de áudio com 9 minutos que a avó mandava pra amiga. Você é da turma do áudio ou é da turma do texto? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Olha só o que o Lucas fez com a coitada da avó lá em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ela tava toda tranquila mandando um áudio pra amiga. Só que a mensagem já passava de 9 minutos. Aí, o neto travesso foi lá e deletou a mensagem. A cara de frustração da avó é impagável. Isso levanta uma questão: áudio no celular é melhor que mensagem de texto? Tem um limite de tempo? Ou mensagem de texto é melhor? Vote e participe da enquete: