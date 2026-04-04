Loja cobra multa por terno de noivo que morreu após o casamento: a loja agiu certo? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Nesta semana, o Balanço Geral mostrou a história do engenheiro Matheus, de 24 anos, que viveu um dos momentos mais importantes da vida ao se casar com Ana. O casal havia planejado cada detalhe da cerimônia e da festa, e tudo aconteceu como o esperado no grande dia.

No entanto, a alegria deu lugar à tragédia poucas horas depois. No caminho para casa, Matheus passou mal, foi socorrido e levado a um hospital, mas não resistiu. A morte repentina deixou familiares e amigos em estado de choque. Um laudo, que deve ficar pronto em até 30 dias, irá apontar a causa do falecimento.

‌



Agora, um novo capítulo dessa história tem gerado polêmica. Durante o atendimento de emergência, a equipe médica precisou cortar o terno que Matheus usava, o que é um procedimento comum para agilizar o socorro. Posteriormente, ao devolver a peça, a família foi surpreendida com a cobrança de uma multa de R$ 2.500 por parte da loja responsável pelo traje.

O caso, ocorrido em Goiânia (GO), levanta questionamentos sobre a conduta do estabelecimento diante de uma situação tão delicada.

‌



E você, o que acha? A loja agiu corretamente ao cobrar a multa?

Vote e participe da enquete: