Eduardo Moscovis interrompe apresentação para chamar atenção de espectadora que usava celular. Ele exagerou ou fez bem? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma situação inusitada envolvendo o ator Eduardo Moscovis chamou atenção durante uma apresentação em São Paulo. Ele estava em cartaz com a peça O Motociclista no Globo da Morte quando precisou interromper o espetáculo por conta de uma espectadora.

Durante a apresentação, o ator percebeu que uma mulher na plateia mexia no celular. Ele pediu que ela guardasse o aparelho, mas não foi atendido. Moscovis insistiu novamente, porém a espectadora continuou distraída e sequer percebeu que estava sendo chamada.

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A situação se estendeu ao longo de toda a peça e gerou dúvida no público, que não sabia se a bronca fazia parte do roteiro. No entanto, ao final do espetáculo, ficou claro que a reclamação foi real.

Vale lembrar que o uso de celular em teatros e cinemas é proibido. Além de ser uma infração, a luz das telas pode atrapalhar a concentração dos atores e comprometer a experiência do público. Na sua opinião, ele exagerou ou fez bem?

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Resultado da enquete:

Exagerou - 29%

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Fez bem - 71%