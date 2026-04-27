Funcionário processa empresa ao ser chamado de careca. Juiz entendeu que ele foi vítima de assédio sexual. Você concorda? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Você já deve ter ouvido que “é dos carecas que elas gostam mais”, né? O fato é que a perda de cabelo sempre foi um tabu e, muitas vezes, motivo de piadas, algumas mais pesadas que outras.

No Reino Unido, uma dessas situações acabou indo parar na Justiça. Um eletricista de 28 anos decidiu processar a empresa após ser chamado de “careca” pelo supervisor durante uma discussão no trabalho.

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O funcionário, identificado como Tony, alegou ter se sentido ofendido com o comentário e levou o caso aos tribunais. A decisão foi favorável a ele.

Durante o julgamento, três juízes entenderam que a expressão pode configurar assédio sexual. Segundo os magistrados, a calvície é mais comum entre homens e, por isso, o termo teria relação direta com o gênero masculino.

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O caso chama atenção para os limites de comentários no ambiente profissional e reforça o debate sobre respeito no local de trabalho. Você concorda?

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