Noiva palmeirense vira flamenguista durante o casamento para cumprir promessa que fez ao noivo. Você faria isso? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Quando o assunto é futebol, sempre tem polêmica — e dessa vez ela invadiu um casamento. O caso envolve o casal Pedro Henrique e Milene, que protagonizaram uma cena inusitada durante a cerimônia.

Flamenguista apaixonado, Pedro fez a noiva prometer que mudaria de time após o casamento. Milene, que sempre torceu para o Palmeiras por influência do pai, topou o desafio.

‌



Durante a troca de votos, na cerimônia realizada na Praia do Rosa, em Santa Catarina, veio a surpresa: em meio a declarações de amor, Milene revelou que passaria a torcer pelo Flamengo para cumprir a promessa feita ao marido.

E o pai, palmeirense? Segundo a noiva, ele levou tudo na esportiva. No fim das contas, apesar da rivalidade, o que falou mais alto foi o amor — e o casal segue feliz, agora na mesma torcida. Você faria isso?

‌



Vote e participe da enquete: