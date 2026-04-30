Mulher para de limpar a casa depois do marido falar que ela não fazia nada. Ela está certa ou errada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Lindsay é empresária. E numa conversa, ouviu o marido fazer um comentário que a deixou muito aborrecida. Ele disse que a mulher não fazia nada em casa.

Ela ficou indignada e decidiu tomar uma atitude polêmica para mostra que o que ele dizia não era bem a verdade.

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A mulher resolveu parar de fazer todas as tarefas domésticas. Uma greve mesmo. Parou de arrumar a cama, lavar a louça, organizar a roupa suja.

Resultado? A casas suja e virou a maior bagunça.

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O objetivo da Lindsay era mostrar ao marido que essas tarefas, que às vezes parecem um trabalho invisível, fazem sim, toda a diferença quando ninguém se prontifica a fazer.

E mais: que ele bem podia ajudar nos afazeres domésticos.

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Resultado da atitude radical da Lindsay é que o marido pediu desculpas e admitiu que subestimou o trabalho que ela tinha pra manter a casa em ordem.

Na sua opinião, ela está certa ou errada? Vote e participe da enquete: