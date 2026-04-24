Motorista buzina ao ver carro da frente dando ré e guarda de trânsito ameaça multar. A atitude foi correta ou exagerada? Participe da enquete do Balanço Geral com Eleandro Passaia

Uma situação inusitada chamou a atenção em Minas Gerais. Luan aguardava o carro da frente seguir quando, de repente, o motorista engatou a marcha à ré e começou a se aproximar do veículo dele. Para evitar uma possível colisão, Luan buzinou na tentativa de alertar.

Foi nesse momento que um guarda de trânsito apareceu e iniciou uma discussão, chegando a ameaçar multar o motorista. A cena gerou dúvida: afinal, Luan cometeu alguma infração?

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De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o uso da buzina é permitido como forma de advertência para evitar acidentes. No entanto, o uso indevido — de forma prolongada, em locais proibidos ou que cause susto a pedestres — pode gerar multa.

Neste caso, a buzina teria sido usada justamente para prevenir uma batida. Na sua opinião, a atitude do guarda foi correta ou exagerada?

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