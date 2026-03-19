Entrar
Motorista por aplicativo se vinga de passageiro atrasado e cancela a corrida assim que ele aparece. A atitude foi correta?

Um motorista de aplicativo chamou atenção em Praia Grande, no litoral de São Paulo, após uma atitude inusitada durante uma corrida.

Álef, de 28 anos, recebeu um chamado e percorreu cerca de 3 quilômetros até o local de embarque. Ao chegar, no entanto, o passageiro não apareceu. O motorista aguardou por vários minutos, mas a demora acabou com a paciência.


Foi então que ele decidiu dar o troco: em vez de cancelar a corrida, Álef continuou esperando até o cliente chegar. No momento em que o passageiro finalmente apareceu e tocou na maçaneta do carro, o motorista cancelou a viagem e foi embora. Na sua opinião, a atitude do motorista foi correta?

