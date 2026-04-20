Atendente de call center é demitido por fritar bacon enquanto falava com clientes. A demissão foi justa?
Participe da enquete do Balanço Geral com Dudu Camargo
Um caso inusitado ganhou as redes sociais e virou polêmica no Balanço Geral. Um atendente de call center foi demitido após ser flagrado utilizando uma chapa portátil para fritar bacon e salsicha em seu posto de trabalho. O detalhe: ele preparava o lanche enquanto realizava atendimentos aos clientes.
Ao ser questionado pela supervisão, o funcionário apresentou uma defesa curiosa: "Eles não me veem, então não achei que seria um problema". O episódio está dividindo opiniões na internet.